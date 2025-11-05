Il 6-2 col PSV ha lasciato strascichi e si sono visti anche in Napoli-Eintracht

Solo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte. Perché i tedeschi hanno giocato tutti bassi, all'italiana, ma anche il Napoli non si esponeva più di tanto, sacrificando l'imprevedibilità all'ordine. E questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, è avvenuto perché la sconfitta pesante subita in Olanda contro il PSV ha lasciato degli strascichi ancora oggi evidenti:

"La forma delle partite è data dal comportamento delle squadre nel loro complesso. Vince chi riesce a imporre la propria “forma di gioco” e il proprio obiettivo. E ieri sera i tedeschi, per ragioni che restano oscure, erano italianisti. Hanno dato vita a un primo tempo che invitava il Napoli alla sonnolenza. Cinque uomini in fila davanti al portieri, tutti i “canali” chiusi e i giocatori di Conte, stanche e come “svogliati” per conto loro, tornavano indietro in continuazione per tessere una tela che poi si perdeva nel nulla.

Vista più volte la manovra di bloccare la possibile fuga in profondità pr accertarsi che la squadra fosse tutta messa ordinatamente in campo. Questa non può che essere una traccia dei sei gol olandesi. Stasera c’era una ruggine in fondo al cuore dei tifosi, stranamente silenti in avvio, che forse era anche dentro i giocatori del Napoli".