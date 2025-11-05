Gutierrez sempre tra i migliori, Cds: "Che cross e che qualità col mancino"

A sinistra un'altra freccia che si è confermata e che, di fatto, ha prenotato un'altra opportunità, è stato Miguel Gutierrez. Lo scrive il Cds oggi in edicola che elogia l'ex Girona, autore di un'ottima prova e pronto a ripartire e a confermarsi. "

Titolare a sinistra, è partito forte con un cross subito preciso e pericoloso e per tutta la gara ha spinta sull'out mancino offrendo quello che la casa propone: qualità nel tocco, lanci precisi, ripiegamenti difensivi, coperture, chiusure e anche qualche licenza tecnica ai limiti del rischio, però efficace. Lo premiano, a fine partita, anche le statistiche. 103 tocchi, il 96% di precisione con passaggi spesso in verticale, sei cross e diverse sgroppate che Conte avrà apprezzato. Gutierrez, arrivato dal Girona in estate per una ventina di minuti, ha pagato il post-infortunio con cui si era presentato a Napoli, ma ora sta crescendo e ieri ha solo confermato di essere pronto per nuove chance da titolare in una corsia ricca d'abbondanza dove c'è anche Olivera, ieri in panchina, oltre a Spinazzola che si divide tra difesa e attacco. Un vero e proprio jolly-rivelazione di questo inizio di stagione".