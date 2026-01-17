Flop mercato, Gazzetta: “63mln per Lucca e Lang sciupati così…”

vedi letture

"Sessantatré milioni non possono bruciare nel nulla" scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Sessantatré milioni di euro l'investimento effettuato dal Napoli per accaparrarsi le prestazioni sportive di Lucca e Lang, una specie di biglietto della lotteria, non si sciupano così senza pudore e il Napoli - si legge - non cederà in prestito, men che meno gratuitamente, pezzi da novanta ridotti della argenteria di famiglia a prezzi stracciati.

Manna nelle interviste lo ha detto più volte: "Su Lucca non escludiamo nulla, siamo aperti a varie soluzioni. E Lang non è in uscita, ci aspettiamo molto da lui". O da eventuali acquirenti: telefonate di perlustrazioni sono arrivate da Lisbona, perché al Benfica cercano gol, e pure dal Nottingham e dall’Al-Hilal; mentre Lang ha corteggiatori in Turchia, disposti a spendere o anche no. Certo, non per sfizio, Manna ha sondato il Fenerbahce, che ha un En-Neysri (28) di troppo e dall’Arabia ha ascoltato con attenzione la proposta di scambio Lucca-Marcos Leonardo (22) che può far comodo a entrambi, scrive il quotidiano.