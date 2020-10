Focus Gazzetta - Tutti i numeri della giostra gol del Napoli: un dato balza all'occhio

Bel focus de La Gazzetta dello Sport sulla capacità del Napoli di arrivare con facilità in zona gol: "Sono già 8 i giocatori in gol, solo l’Atalanta ne ha portato ad esultare altrettanti, ma con una gara in più. La graduatoria interna recita così: Lozano 4 reti, Mertens, Politano e Insigne 2, Zielinski, Elmas, Osimhen e Petagna 1. Diversi i dati che saltano all’occhio. Il più importante, a nostro parere, è che i 14 centri, 3,5 a partita, sono arrivati tutti da azione manovrata. Cioè niente calci di rigore o punizioni dirette, e neanche segnature derivanti da altri calci piazzati. Significa che il gioco fluisce e che la squadra arriva in porta con continuità e relativa facilità, con l’eccezione del passo falso in Europa League".