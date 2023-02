Follia ultrà Stella Rossa a Roma, Il Messaggero: "Possibili connessioni coi napoletani"

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, ricostruisce l'imboscata di alcuni supporter della Stella Rossa ai tifosi della Roma in zona stadio Olimpico

Il Messaggero , nella sua edizione odierna, ricostruisce l' imboscata di alcuni supporter della Stella Rossa ai tifosi della Roma in zona stadio Olimpico. "Gli autori del raid avvenuto sabato sera nella capitale contro alcuni tifosi romanisti dei Fedayn potrebbero far parte dello stesso gruppo venuto a Milano giovedì scorso per la partita di basket Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado.

Sono in corso indagini della polizia per verificare eventuali connessioni tra i tifosi della Stella Rossa di Belgrado e quelli del Napoli, anche alla luce degli scontri di alcune settimane fa sulla A1 tra ultrà giallorossi e paertenopei", si legge sulle pagine del quotidiano in merito a quanto accaduto sabato sera. I tifosi del Napoli, come ricorda il quotidiano, sono gemellati proprio con quelli della Stella Rossa.