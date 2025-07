Campagna abbonamenti, inizio da urlo: il primo dato sulle tessere rinnovate

Dopo lo Scudetto conquistato, i tifosi del Napoli aspettavano solamente l'inizio della campagna abbonamenti, iniziata pochi giorni fa, con numeri davvero da urlo e che rispecchiano la passione azzurra. Come riporta la Gazzetta dello Sport, pronti-via ed in mille hanno immediatamente risposto presente. La campagna abbonamenti è partita forte ed ha fatto registrare picchi prevedibili già al primo giorno, quello dedicato ai rinnovi delle vecchi tessere.

Secondo il quotidiano, sono già quattromila i tifosi che hanno rinnovato il proprio posto al Maradona visti anche i prezzi e le vairie modalità messe a disposizione della società sia per chi rinnova, ma anche per chi decide oggi di sottoscrivere l'abbonamento. Chi è già abbonato avrà tempo fino al 3 agosto per poter rinnovare il cosiddetto patto d'appartenenza con la squadra, mentre dopo il 4 agosto tutti potranno abbonarsi secondo la disponibilità di posti del Maradona, fino ad un tetto massimo già stabilito.