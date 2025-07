Maradona, ipotesi a sorpresa: concessione 50 anni se ADL farà lavori terzo anello

Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si parla del futuro dello stadio Maradona in vista del restyling e della corsa a Euro 2032. Emergono novità interessanti per quel che riguarda la posizione di De Laurentiis, presidente del Napoli. "Progetto, quello del terzo anello, che per ora al Comune ragionano di farlo con fondi propri. Ma che non disperano di farlo insieme al Calcio Napoli.

Intervento che a quel punto presupporrebbe lavori più importanti, non solo la riapertura del terzo anello, ma anche con l'allungamento del secondo anello verso il campo e la conseguente eliminazione della pista di atletica. Ma anche molto altro. Compreso il diritto di superficie degli spazi esterni che il Comune cederebbe a De Laurentiis. Ma del quale ancora non si sa nulla. Salvo - questa è solo l'ultima indiscrezione - che non sia De Laurentiis a realizzare i lavori più smart della sola riapertura del terzo anello - costo circa 30 milioni - in cambio della concessione del Maradona e del diritto di superficie per 50 anni"