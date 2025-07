Osimhen-Galatasaray, Gazzetta: ecco perché se si chiude vincono tutte le parti

Victor Osimhen al Galatasaray, sono ore caldissime. Il club turco da diverse ore ha fatto sapere al Napoli di essere disposto a spendere i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma con un pagamento dilazionato in più rate. La società di Aurelio De Laurentiis chiede garanzie finanziarie prima di dare l'ok. Ma il benestare sarebbe una vittoria per tutti. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport:

“Ha vinto il Napoli, che dopo due estati cariche di tensione, potrà finalmente pensare soltanto al campo e al rafforzamento della rosa, con 75 milioni in più da mettere sul conto del prossimo bilancio. Ha vinto il Gala, che un giocatore come Osimhen lo sognava da tempo e che nell’ultimo anno ha scoperto da vicino quanto l’impatto del nigeriano sia devastante per le difese avversarie".