Stadio Maradona, pres. Coni: "La riqualificazione è necessaria"

Il problema degli impianti è uno dei temi affrontati da Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del CONI, nell’intervista rilasciata all’edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno: “Il governo deve realizzare impianti commisurati al territorio, che siano dati in gestione ai privati capaci di gestirli nell’interesse di un inserimento sociale”. Nell’intervista Buonfiglio, che è succeduto a Giovanni Malagò al vertice dello sport italiano, ha parlato anche dello stadio Maradona, in corsa per Euro 2032: “L’impianto deve migliorare, ma per un nuovo corso bisogna partire subito per un nuovo concetto di stadio. Prima di realizzare nuovi stadi vanno riqualificati quelli vecchi, come in questo caso. Le riqualificazioni sono necessari”.

Intanto si intensifica l’attività del gruppo di lavoro istituito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il progetto EURO 2032. È stato definito, infatti, il programma degli incontri con i rappresentanti dei Comuni, i proprietari e i gestori degli impianti, nonché con i club di riferimento delle città inserite nel bid con cui l’Italia si è aggiudicata l’organizzazione del Campionato Europeo insieme alla Turchia. Lo fa sapere la Figc sul proprio sito ufficiale. Coinvolto ovviamente anche lo stadio Maradona: appuntamento il 25 luglio.