Osimhen convinto che il Napoli stia ostacolando il trasferimento al Galatasaray

Ore di attesa e forse decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non c'è ancora l'accordo tra le parti. Non solo. Spunta anche un retroscena. "Osimhen è convinto che il Napoli stia ostacolando il trasferimento al Galatasaray per cederlo all'Al-Hilal, l'ha comunicato anche ai dirigenti del club turco impegnati a Milano ma il Napoli, che nel 2014 ha ceduto Pandev e Dzemaili al Galatasaray, è intransigente sulle fideiussioni bancarie a sostegno dell'operazione. Le uscite pubbliche del mondo Galatasaray raccontano l'importanza dell'affare ma anche la delicatezza finanziaria del trasferimento".

Osimhen ha da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. L'accordo tra i club è vicino. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina.