Effetto Napoli, corsa all'abbonamento: il dato dopo il primo giorno di prevendita

Mille tessere vendute in un’ora e quasi il quadruplo nel resto della prima giornata della campagna abbonamenti. C’è ancora molto tempo (fino al 3 agosto) per beneficiare del diritto di prelazione, ma da ieri mattina i fedelissimi del Napoli si sono messi lo stesso in fila per confermare il loro posto fisso al Maradona, a riprova dell’euforia travolgente che circonda i nuovi campioni d’Italia e della voglia dei tifosi di rivederli all’opera anche in Champions. Lo scrive Repubblica oggi in edicola. Più di metà dello stadio di Fuorigrotta andrà infatti sold out per tutta la stagione addirittura a bocce ferme, senza nemmeno attendere il debutto ufficiale della squadra di Antonio Conte, che si è del resto ampiamente meritata sul campo questa fiducia a scatola chiusa.

I primi giorni di vendita saranno riservati ai nostri Abbonati 24/25 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Campioni AG4IN” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Da lunedì 4 agosto inizierà invece la vendita libera aperta a tutti, nei limiti della disponibilità. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sia online che presso i punti vendita della rete TicketOne. Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà possibile seguire il Napoli a partire da 14€ a partita!

Due formule di abbonamento per vivere il Maradona:

1. VERSIONE FULL – 24 gare. Include:

19 partite casalinghe di Serie A

Ottavi di Finale di Coppa Italia

Tutte e 4 le partite casalinghe della league phase di UEFA Champions League

2. VERSIONE ITALIA – 20 gare

Include:

19 partite casalinghe di Serie A

Ottavi di Finale di Coppa Italia

SCONTISTICHE

Per i nostri tifosi più giovani, sia abbonati 24/25 che nuovi abbonati, saranno previste tariffe agevolate:

Under 14: Sconto del 50% rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio

Under 30: Sconto del 25% rispetto alla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida

BENEFIT - BENEFITABBONAMENTO ITALIAABBONAMENTO FULL

Prelazione gare UEFA HOME LEAGUE PHASESI + SCONTOCompreso

Prelazione gare UEFA HOME ROUND OFNOSI + SCONTO

Prelazione gare COPPA ITALIA ROUND OFSI + ScontoSI + Sconto

Cambio Utilizzatore5 GARE*10 GARE*

Biglietto extra BIG MATCH CASALINGHI (vs Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma)NOSI

* Il cambio utilizzatore dovrà avvenire entro 24 ore dall’evento, in favore di un differente utilizzatore, in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

FASI DI VENDITA

La Campagna Abbonamenti sarà strutturata in 5 fasi di vendita.

Gli abbonati della stagione 2024/25 potranno confermare il proprio posto esclusivamente durante le prime due fasi di vendita.

A partire dalla Fase 3, il diritto di prelazione decadrà: il posto occupato nella scorsa stagione non sarà più riservato e potrebbe non essere disponibile.

Le agevolazioni per gli abbonati della stagione 24/25 termineranno alle ore 12:00 del 3 agosto 2025. In fase di Vendita Libera (Fase 5) non sarà più possibile accedere alle tariffe scontate “Ridotto Campioni AG4IN”.

Di seguito il dettaglio delle fasi di vendita:

FASE INIZIO FINE

FASE 1 – Prelazione Abbonati 24/25 – Conferma Posto FULL10/07 h 12:0020/07 h 23:59

FASE 2 – Prelazione Abbonati 24/25 – Conferma Posto ITALIA22/07 h 12:0027/07 h 23:59

FASE 3 – Abbonati 24/25 – Cambio Posto/Settore FULL29/07 h 12:0031/07 h 12:00

FASE 4 – Abbonati 24/25 – Cambio Posto/Settore ITALIA01/08 h 12:0003/08 h 12:00

FASE 5 – Vendita Libera04/08 h 12:0014/08 h 23:59

PREZZI

Di seguito le tabelle con i prezzi per l’abbonamento 2025/26:

RINNOVO CAMPIONI AG4IN - ITALIA

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO UNDER 30 RINNOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 250,00 € 185,00 € 125,00 €

CURVE SUPERIORI 450,00 € 230,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 600,00 € 450,00 € 280,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 800,00 € 400,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 940,00 € 470,00 €

TRIBUNA NISIDA 980,00 € 740,00 € 500,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 1.500,00 € 750,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 1.750,00 € 875,00 €

RINNOVO CAMPIONI AG4IN - FULL

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO UNDER 30 RINNOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 330,00 € 250,00 € 170,00 €

CURVE SUPERIORI 580,00 € 300,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 770,00 € 600,00 € 400,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 1.020,00 € 525,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.200,00 € 625,00 €

TRIBUNA NISIDA 1.260,00 € 980,00 € 650,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 1.850,00 € 950,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.150,00 € 1.100,00 €

NUOVO ABBONATO - ITALIA

SETTORI NUOVO INTERO NUOVO UNDER 30NUOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 280,00 € 210,00 € 140,00 €

CURVE SUPERIORI 540,00 € 270,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 720,00 € 540,00 € 350,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 950,00 € 480,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.150,00 € 580,00 €

TRIBUNA NISIDA 1.200,00 € 900,00 € 600,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 1.800,00 € 900,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.100,00 € 1.050,00 €

NUOVO ABBONATO - FULL

SETTORI NUOVO INTERO NUOVO UNDER 30 NUOVO UNDER 14

CURVE INFERIORI 405,00 € 300,00 € 200,00 €

CURVE SUPERIORI 700,00 € 340,00 €

DISTINTI ANELLO INFERIORE 920,00 € 710,00 € 480,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 1.220,00 € 625,00 €

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.450,00 € 750,00 €

TRIBUNA NISIDA 1.500,00 € 1.150,00 € 775,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 2.220,00 € 1.150,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.580,00 € 1.300,00 €