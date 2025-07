Nuova stagione, ci siamo! Da martedì parte la difesa dello Scudetto

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scaldare i motori in vista della nuova stagione. Il raduno che si terrà a Castel Volturno martedì 15 luglio vedrà sicuramente la presenza dall'inizio di big come Romelu Lukaku, Scott McTominay, ma soprattutto quella di Kevin De Bruyne e forse anche quella di Noa Lang mentre Giovanni Manna lavora per portare altri nomi alla corte di Antonio Conte che sul lavoro non farà sconti a nessuno e che è stato chiaro anche sulla tempistica del mercato proprio per lavorare in ritiro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport: "A Castel Volturno, martedì 15, in quel caldo bestiale introdurrà in quel tunnel lungo dieci mesi, che porterà a difendere lo scudetto, a godersi la Champions League, a non ignorare la Coppa Italia e poi a dedicarsi pure alla Supercoppa italiana". Insomma questa stagione il Napoli di Antonio Conte parte con i favori del pronostico, ma per confermare quanto di buono visto nella scorsa stagione bisognerà "faticare Again" come già ha ribadito il mister.