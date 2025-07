Nunez-Napoli, nuovo incontro: la distanza tra le cifre di cartellino e stipendio

Il Napoli è alla ricerca del suo vice-Lukaku. Tanti i nomi in ballo, ma soprattutto due nomi aleggiano sul possibile futuro in maglia azzurra. Il primo, quello in cima alla lista, è sicuramente Darwin Nunez, la punta in forza al Liverpool che è sempre al centro dei desideri di Manna e Conte. Sullo stesso piano da diverse settimane c'è anche Lorenzo Lucca dell'Udinese con cui c'è già un accordo tra il Napoli e il giocatore, ma manca l'intesa sul prezzo con il club friulano.

Stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, alle porte del weekend il direttore sportivo Giovanni Manna, portando avanti la trattativa Osimhen. si è anche incontrato con Ramadani, l'agente di Nunez. Come si legge sul quotidiano: "I Reds sono fermi sul prezzo vogliono 60 milioni di euro non sono bastati i 50 + 5 offerti dal Napoli per far chiudere la trattativa", ma anche sull'ingaggio c'è bisogno di un aggiornamento: "il suo ingaggio è da 5,5 milioni più bonus a stagione fino al 2027, mentre la richiesta è di 6. Il Napoli, dal canto suo, è disposto a offrire un po’ meno, anche perché non potrà usufruire dei benefici del Decreto Crescita". Vedremo nelle prossime ore se ci saranno aggiornamenti per le due trattative aspettando la fine della trattativa Osimhen.