Garcia e la chiacchierata con Anguissa: il retroscena

Questo lo scenario delineato dalla Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena sul centrocampista e sul nuovo tecnico Garcia

Un Anguissa sempre più leader nel nuovo Napoli. Questo lo scenario delineato dalla Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena sul centrocampista e sul nuovo tecnico Garcia: "Una chiacchierata esplorativa l’ha già fatta con Frank Anguissa. Suo perno nel gioco del Marsiglia e personalità influente nello spogliatoio. Proprio in questi giorni a sottolinearne questo ruolo, dalla Georgia Khvicha Kvaratskhelia ha raccontato come prima della trasferta con la Lazio a inizio settembre, una chiacchierata con Anguissa gli fece capire quale sarebbe stato l’approccio giusto con il campionato italiano.

E forse non è un caso che cominciando a vincere proprio contro la squadra di Maurizio Sarri, il Napoli iniziò un filotto di ben undici successi consecutivi in campionato che cominciarono a mettere una serie ipoteca dello scudetto. Ora Anguissa può diventare per Garcia la chiave migliore per “aprire” lo spogliatoio azzurro, logicamente rimasto molto legato a Luciano Spalletti per la chimica straordinaria creata all’interno del gruppo dall’ottimo tecnico toscano. E sarà fondamentale entrare in sintonia con un giocatore fondamentale quale Kvara, un valore aggiunto di qualità che farebbe felice qualsiasi allenatore".