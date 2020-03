Gazzetta - ADL-Gattuso, rapporto idilliaco: già fissato l'obiettivo del prossimo anno

Sono trascorsi cento giorni dall'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Un traguardo importante, ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ripercorre tutte le tappe di Rino e ricorda anche che il rapporto con De Laurentiis è idilliaco. Il patron azzurro è soddisfatto per la svolta che c’è stata con il suo avvento ed è da lui che vuole ripartire per ritornare nuovamente in Champions League. Questo l'obiettivo già fissato per il prossimo anno.