Elmas tuttofare: anche oggi titolare, ormai è il 12° uomo di Conte
di Pierpaolo Matrone

Eljif Elmas, tocca ancora a te. Dopo aver giocato da mezzala, da vertice basso, da esterno destro, oggi giocherà ancora, ma da esterno sinistro. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Di nuovo titolare, ancora a sinistra nel tridente. Del resto Elif Elmas era stato preso per questo: per essere un jolly vero, buono per ogni stagione e per tutte le posizioni dal centrocampo in su.

È tornato a Napoli per dare qualità, duttilità e quell’imprevedibilità che già nella sua prima esperienza azzurra aveva mostrato in abbondanza. Conte l’ha apprezzato fin dal primo giorno: lo considera uno dei “nuovi” più maturi, un calciatore cresciuto non solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Più responsabile, più dentro il progetto, più uomo squadra".