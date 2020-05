Gazzetta - Mancati rinnovi in casa Napoli dovuti alla questione multe: ADL non cambia idea

La questione multe una delle possibili cause dei mancati rinnovi in casa Napoli. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come ‘durante le fase di discussione, i giocatori interessati si sono detti pronti a firmare purché il presidente prendesse in considerazione l’ipotesi di annullare il procedimento in corso relativo alla richiesta di arbitrato per le multe e l’azione legale minacciata per diritti d’immagine. Secondo la rosea, però, il presidente non ha cambiato idea assolutamente determinato a difendere i propri interessi.