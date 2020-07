Gazzetta su Insigne: "Gattuso gli ha fatto capire che c'è un solo modo per dimostrare attaccamento alla maglia"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta del feeling speciale tra Rino Gattuso e Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, autore di un gran gol contro la Roma: "L’avvento di Gattuso è servito soprattutto per fargli capire che c’è un solo modo per dimostrare l’attaccamento: andare in campo e riprendersi la scena. Le potenzialità non gli sono mai mancate, ma le avrebbe dovuto rimettere al servizio della squadra. Sarebbe stato più marcato il suo apporto se non ci fosse stato lo stop imposto dal Covid-19".