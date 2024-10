Gilmour, con questo Lobotka non c'è posto fisso: c'è una soluzione alternativa

vedi letture

C'è una sola soluzione per vedere di più Billy Gilmour: farlo giocare insieme a Stanislav Lobotka. Visto che un Lobotka così non puoi toglierlo dal campo. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Per buona pace di Billy Gilmour, preso inizialmente per essere il suo alter ego, ma che sta trovando poco spazio.

Lo scozzese ha dimostrato di poter anche coesistere con Lobo in alcune partite, vedi quella con il Palermo in Coppa Italia, ma per un posto fisso da titolare c’è da aspettare. L’ha fatto capire del resto pure Conte, quasi imbarazzato: «Vorrei dargli più spazio, ma Lobotka sta facendo cose straordinarie» aveva detto venerdì dopo la masterclasss. Impossibile dargli torto".