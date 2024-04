Gimenez, il Napoli lo studia: Feyenoord spera nell'asta e valuta strategia

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport un interessante focus sull'attaccante che piace molto al Napoli, ma non solo

Santiamo Gimenez, il Feyenoord prepara il vertice con il papà e la manager del messicano, in lizza con David per diventare l’erede di Osimhen. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport un interessante focus sull'attaccante che piace molto al Napoli, ma non solo: "Una donna come manager. Si chiama Mariel Duayhe, ha una laurea in marketing, è agente Fifa e dirige una società di intermediazione, “Cantera Latina”, che ha i suoi uffici a Città del Messico, in Calle Eugenio Sue. Ricoprirà un ruolo di primo piano nella riunione che deciderà il futuro di Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile, 47 gol in 83 partite nel Feyenoord, in corsa per diventare l’erede di Victor Osimhen.

Il Napoli si è informato, lo sta studiando, l’altro nome è quello di Jonathan David del Lille. Ma intorno a questo centravanti, che è nato a Buenos Aires, ha il passaporto italiano grazie ai nonni di sua mamma Maria Bernarda e ha scelto la nazionalità messicana, si stanno muovendo anche il Milan, il Tottenham, l’Atletico Madrid e il Chelsea. Nell’estate del 2022 era stata lei, Mariel Duayhe, a condurre la trattativa che aveva portato Gimenez dal Cruz Azul al club di Rotterdam per sei milioni di dollari.