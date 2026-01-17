Graziani: "Conte non molla mai, e quando rientreranno gli infortunati..."

L'ex Campione del Mondo Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni de Il Mattino commentando l'operato di Antonio Conte e l'attuale momento del Napoli.

"Sei punti di distacco? Distanza colmabile, non è un problema. Possono sembrare tanti, ma sono anche pochi: siamo appena dopo il giro di boa del campionato, questa stagione può ancora riservare tante sorprese. Nulla è ancora scritto. Lucca è in difficoltà, è apparso subito in difficoltà ed è stato considerato molto poco da Conte.

Sarà fondamentale per il Napoli sia il recupero di calciatori importanti come Anguissa, Gilmour, Lukaku e pure De Bruyne. Perché alla lunga sentirai sempre più la fatica e avere ricambi sarà necessario se si vuole puntare la rimonta in campionato. Per me, tra Milan, Juventus e Napoli, solo gli uomini di Conte possono fermare la fuga dell'Inter".