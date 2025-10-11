Hojlund, mai una partenza così! Cds: "E' già tra i migliori bomber d'Europa"

Sette gol in nove gare, Rasmus Hojlund non era mai partito così bene. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che non non era partito così al suo esordio tra i pro al Copenaghen, né allo Sturm Graz, all'Atalanta o, soprattutto, al Manchester United. L'attaccante danese con l'approdo al Napoli ha cambiato passo, trovando una continuità che lo proietta già tra i migliori centravanti d'Europa: merito suo, ma anche della società che l’ha pescato e di Conte che gli sta dando fiducia sin dal primo giorno.

Il danese ha segnato due reti in quattro presenze di campionato, contro Fiorentina e Genoa, in mezzo una doppietta in Champions contro lo Sporting Lisbona e tre gol in tre gare con la Danimarca, considerando che nella prima contro la Scozia era entrato a un quarto d’ora dalla fine. La seconda doppietta stagionale, Rasmus l'ha segnata giovedì alla Bielorussia, una prestazione condita pure da un assist. Uno score che certifica la crescita di un giocatore finalmente sereno, consapevole e maturo, nonostante i soli 22 anni.

