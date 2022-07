ADL insospettito dalle voci su Fabiàn: fissata la cifra per i possibili acquirenti

"Le prime voci, della settimana scorsa, hanno cominciato a insospettire Adl, di rientro da Los Angeles proprio in vista del raduno di dopodomani"

Fabiàn ed un futuro che non è per niente scontato: continuano le voci su un addio anticipato per evitare di perderlo a zero nell'estate 2023, quando andrà in scadenza di contratto. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Le prime voci, della settimana scorsa, hanno cominciato a insospettire Adl, di rientro da Los Angeles proprio in vista del raduno di dopodomani: la valutazione dello spagnolo non è stata ridimensionata, se ne può discutere sempre intorno ai trenta milioni di euro, ma per trovare un acquirente ed evitare di finire a «braccio di ferro», sarà necessario e anche indispensabile che intervenga il management della mezzala. Il mercato sta cominciando adesso, ci sono squadre da rifare e un talento di quello spessore può non far fatica a trovare un estimatore"