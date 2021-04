CdM - ADL vuole la Champions: ci tiene ancora di più dopo la Superlega

L’obiettivo del Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è quello di riportare la squadra in Champions League, dopo il fallimento della Superlega De Laurentiis ci tiene ancora di più a ritrovare la dimensione perduta in questa stagione dopo aver sentito la «musichetta» per quattro stagioni consecutive.

A dicembre del 2019, quando Gattuso ha iniziato la sua avventura napoletana, il patron del Napoli gli indicò proprio nel ritorno nell’Europa che conta la missione da perpetrare. Serve un grande rush finale.