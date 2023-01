CdM attacca: "Critiche a Spalletti da delirio, si alza sempre l'asticella per conquistare il lettore"

Così scrive un interessante approfondimento sul Corriere del Mezzogiorno relativo al ko degli azzurri in Coppa Italia.

"Per conquistare il lettore o l’ascoltatore è proprio necessario alzare di continuo l’asticella delle aspettative? Anzi, è proprio necessario spingersi al delirio? Non sappiamo tutti che il calcio può essere Ajax-Napoli o Napoli-Juventus ma può chiamarsi anche Cremonese?". Così scrive un interessante approfondimento sul Corriere del Mezzogiorno relativo al ko degli azzurri in Coppa Italia.

"Per scendere da quelle vette di retorica è poi necessario trovare pretesti e colpevoli, appigliarsi alle critiche verso i singoli, critiche che a volte innestano manovre non limpide verso allenatori o giocatori oltre ad inquinare l’ambiente squadra. Il Napoli queste manovre le ha conosciute già in passato e le ha pagate care. Accusare oggi Spalletti, in nome di obiettivi fantasmagorici e di una perfezione operativa che non appartiene a questa squadra e alla sua storia (i casini di epoca Maradona li ricordiamo, no?), non porta da nessuna parte, se non nel porto delle nebbie".