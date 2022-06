CdM - Due scontenti dal minutaggio di Spalletti verso l'addio

I due scontenti del minutaggio concessogli da Luciano Spalletti sono sul mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

I due scontenti del minutaggio concessogli da Luciano Spalletti sono sul mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "In partenza anche Demme e Politano , gli insoddisfatti del minutaggio offerto da Spalletti. Il Valencia di Gattuso li corteggia ma non si trova ancora l’accordo. Anche l’Eintracht Francoforte preme per il tedesco. Gli ingaggi alti e le richieste del club azzurro, comunque, frenano le trattative".