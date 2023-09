CdM - È l'agente di Kvara che spinge per il rinnovo (con adeguamento): Napoli non ha fretta

Come confermato indirettamente dal Napoli, quindi, sarebbe il procuratore del calciatore a spingere per un aumento dell’ingaggio.

Altro nodo da sciogliere è quello di Kvicha Kvaratskhelia, uno dei meno pagati in rosa: 1 milione di euro (1,3 lordi). Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli non ha fretta di ridiscutere l’accordo, visto che c’è un contratto fino al 2027 e ha ribadito con una nota che non esiste un caso: «alcuni media — si legge sul profilo social ufficiale — continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia».

E la società ha bollato come bufale (ma il termine è molto più colorito, ndr ) le notizie che sono emerse in questi giorni. «Nessuno del Napoli — spiega la società — ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli». Come confermato indirettamente dal Napoli, quindi, sarebbe il procuratore del calciatore, che era presente anche sabato scorso al Maradona, a spingere per un aumento dell’ingaggio".