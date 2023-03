CdM e le parole di Osimhen: "Napoli città diversa da tutte le altre"

"Sono riconoscente dell’amore che mi danno. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo".

"Napoli è una città diversa dalle altre. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: dimostrano un amore incredibile per i calciatori. C’è un murales enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome. Sono riconoscente dell’amore che mi danno. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo".

La maschera è diventata parte della mia identità, insieme ai capelli biondi. Sono state fatte molte iniziative divertenti a Napoli col mio volto. È una sensazione incredibile sentire di essere fonte d’ispirazione con questa maschera e sono davvero felice. Penso che la terrò per loro. Allo stadio ho cercato il ragazzo che aveva la mia bandiera dopo la partita contro l’Atalanta, gli ho regalato la mia maglia e abbiamo parlato un po’». Storie ricche d’umanità, momenti-chiave delle emozioni di un’annata magica che è anche dentro il cuore di Osimhen: «Non dimenticherò mai il supporto e l’amore delle persone".