Due partite in 16 ore: la strategia del Napoli per le amichevoli ravvicinate

Due partite in sedici ore. Il Napoli tornerà in campo domenica: la prima amichevole è in programma alle 18 contro i francesi del Brest allo stadio Patini. Lunedì alle 10, a seguire, altra uscita contro la Casertana, squadra di Serie C, una novità rispetto al programma iniziale: Conte, come tradizione, schiererà i giocatori non impegnati o impegnati soltanto pochi minuti il giorno prima. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il primo ritiro come di consueto si è tenuto a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dal 17 al 27 luglio. Il secondo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Previste doppie sedute e molti allenamenti aperti. Tantissimi i tifosi presenti, sold out le due località, migliaia di napoletani e non solo scorteranno e hanno già scortato in Trentino la nascita del nuovo Napoli con tanti acquisti. Cinque le amichevoli di avvicinamento all'esordio in campionato previsto il 23 agosto contro il Sassuolo al Mapei Stadium alle ore 18.30. Ecco il programma completo dei test con risultati per quelli già disputati e date e orario per i prossimi:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli - Casertana: lunedì 4 agosto 2025, ore 10:00

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 10:00

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20