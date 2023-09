Cdm - Garcia preso per continuare il 4-3-3 di Spalletti, ma l'applicazione è differente

E’ stato ingaggiato perché applica il 4-3-3 convinti che si potesse ripetere il gioco di Spalletti, ma il modo di interpretare lo schema è differente

Non sono solo alcuni risultati a preoccupare. Secondo il Corriere del Mezzogiorno infatti in campo si nota una squadra totalmente sfilacciata tra i reparti ed i miglioramenti per ora non arrivano: "I gol realizzati, otto fin qui, sono arrivati più per le prodezze dei singoli che per un’idea di gioco. I lanci lunghi per Osimhen sono diventati un “must” ma non una soluzione. La manovra è solo speculare e attendista.

L’errore sta a monte. E’ stato ingaggiato Garcia che applica il 4-3-3 convinti che si potesse ripetere lo stesso gioco di Spalletti, ma il modo di interpretare lo schema è totalmente differente. La fortunosa vittoria di Braga, seppur preziosa, non ha fatto allontanare le nubi e lo scetticismo".