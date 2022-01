CdM - Insigne-ADL, perché nessuno deve sentirsi in colpa

Non c’è colpa di fronte a una storia che finisce in maniera consensuale dopo dieci anni. Non può sentirsi in difetto il Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che persegue una politica di ridimensionamento degli ingaggi e probabilmente dovrà rinunciare anche ad altri calciatori per lo stesso motivo. Non può sentirsi Insigne in colpa dopo anni di amore «controverso» con la città dove è nato e con la tifoseria che lo ha spesso attaccato (in tante occasioni il suo club lo ha tutelato) se poi a 31 anni ha optato per l’ingaggio milionario