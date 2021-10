CdM - Insigne sicuro dal dischetto: nessun saltello alla Jorginho

Lorenzo Insigne contro il Bologna dal dischetto ha scelto le certezze, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commentando il suo rigore: "Niente saltelli alla Jorginho, è andato sul sicuro, sulle sue abitudini. Destro ad incrociare in entrambe le occasioni, Skorupski ha anche scelto l’angolo giusto ma non poteva mai arrivarci. Lo staff di Spalletti lo gestisce, intende preservarlo e, appena il Napoli è andato sul 3-0, gli ha risparmiato una parte di gara".