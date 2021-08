CdM - Manolas spinge per l'addio, ma ADL non molla: servono almeno 10 mln

Kostas Manolas ed una voglia di tornare in Grecia che cresce. A parlare del futuro del difensore classe '91 è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La trattativa con l’Olympiacos è ancora viva, c’è distanza tra le parti ma il club greco ci prova a convincere il Napoli, servono almeno 10 milioni di euro per far partire Manolas. Kostas vuole tornare in patria e spinge per la cessione ma i conti non tornano.