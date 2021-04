CdM - Napoli escluso dalla Superlega: non è società indebitata ed è in regola con stipendi e bilanci

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta così la nascita della Superlega e l'esclusione, al momento, del Napoli: "Tra le italiane non c’è il Napoli, che non è una società indebitata, che finora è in regola con gli stipendi e ha bilanci in regola. Nella sollevazione generale contro Agnelli, l’autore del grande blitz, non c’è però De Laurentiis. Il presidente solito ad esternazioni schiette e a volte anche plateali, questa volta, ha scelto il silenzio. Una scelta attendista, tra una riunione e l’altra, per orientarsi meglio in questo nuovo scenario e passare eventualmente alle contromosse. Difficile oggi immaginare che se ne stia «fuori» a guardare il nuovo mondo del calcio"