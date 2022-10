CdM - Napoli-Roma: player trading con i propri gioielli contro parametri zero

Interessante analisi sul Corriere del Mezzogiorno sulle diverse scelte sul mercato dei club che si sfideranno domenica sera all'Olimpico.

Roma-Napoli è anche una sfida tra filosofie diverse sul mercato. Interessante analisi sul Corriere del Mezzogiorno sulle diverse scelte sul mercato dei club che si sfideranno domenica sera all'Olimpico.

La scorsa estate del Napoli rappresenta il manifesto della sua politica: player trading con i propri gioielli (basta pensare ai 63 milioni circa incassati con Koullibaly e Fabian Ruiz nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023) e denaro reinvestito a caccia di profili che a Napoli possono trovare terreno fertile per mettere in mostra tutto il proprio valore. È il caso di Min-Jae Kim che tra Corea del Sud e Fenerbahce aveva dato tracce della sua qualità ma non era ancora conosciuto negli scenari del grande calcio. Kvaratskhelia poi è la scommessa della vita, un colpo sensazionale, invidiato per la straordinaria resa tra spesa, valore sul campo e anche margini di crescita in prospettiva

Con Mourinho, però, la Roma ha esplorato anche la traccia dei parametri zero. Su tutti Dybala, sogno estivo dei tifosi azzurri, ma anche Matic, Belotti o lo sfortunato Wijnaldum. Una squadra con lo status di Mourinho, con qualche giovane di valore come Zalewski ma anche un’anima esperta come dimostra anche il dato dell’età media: 25,9 anni è quella del Napoli, 27,1 quella della Roma, soltanto Lazio, Inter e Sampdoria hanno squadre più “adulte”.