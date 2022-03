CdM - Problema attacco: le tre ali insieme hanno segnato appena due gol più di Osimhen

Il Napoli ha un problema legato all'attacco. Non per colpa del suo centravanti, ma per colpa delle sue ali. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli ha un problema legato all'attacco. Non per colpa del suo centravanti, ma per colpa delle sue ali. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "La strada per il sogno scudetto è segnare di più, il Napoli ha il sesto attacco del campionato, mancano i gol degli esterni. Insigne, Politano e Lozano insieme formano un bottino di 17 reti stagionali, soltanto due in più rispetto al solo Osimhen".