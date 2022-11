Cdm ricorda: "Osimhen fece impazzire Klopp per 40', c'è una curiosità per stasera"

Osimhen nei primi quaranta minuti della gara di Liverpool fece impazzire la difesa dei Reds, sarà interessante capire l’atteggiamento del Liverpool

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen nei primi quaranta minuti della gara di Liverpool fece impazzire la difesa dei Reds, sarà interessante capire l’atteggiamento del Liverpool in fase di non possesso dopo il 4-1 incassato al Maradona.

La squadra di Klopp non si snaturerà e Osimhen sarà pronto a sfruttare ogni errore per far male con le sue accelerazioni, magari con il supporto di Kvaratskhelia atteso da un altro duello con Salah. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.