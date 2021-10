Cdm - Spalletti ed il piano anti-Roma: all'Olimpico servirà la miglior difesa

Luciano Spalletti a Castel Volturno prepara il piano anti Roma per l’Olimpico, scrive il Corriere del Mezzogiorno facendo riferimento alla fase difensiva: il Napoli infatti ha la miglior difesa del campionato con soli tre gol subiti e "dovrà reggere l’urto della Roma che ha un’anima propositiva, ricerca la profondità con Abraham per azionare i movimenti a supporto di Pellegrini e compagni. La Roma produce tanto, l’ha fatto anche nelle sconfitte contro Verona, Lazio e Juventus, va al tiro più di tutti in serie A".