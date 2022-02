CdM su Osimhen: "Ha rinunciato alla Coppa d'Africa, ma il Napoli è stato più penalizzato"

Victor Osimhen è pronto a tornare titolare nella sfida di domenica contro il Venezia. Lo conferma anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si esprime così in merito alla lunga assenza del centravanti nigeriano a causa dell'infortunio accusato a novembre scorso:

"È vero che Osimhen ha dovuto rinunciare alla convocazione in Coppa D’Africa, ma il Napoli è stato quello più penalizzato. È venuto meno il suo terminale offensivo che prima di fermarsi aveva realizzato cinque gol in campionato e quattro in Europa League".