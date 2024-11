Cdm - Torino in crisi e contestazione: sulla carta sembra facile, ma Conte non si fida

Contro il Torino per continuare a sognare e conservare la vetta che è del Napoli da due mesi, scrive il Corriere del Mezzogiorno per raccontare della sfida di domani, una trasferta che sulla carta sembra facile, vista la posizione dei granata che sono in crisi e c’è aria di grande contestazione. Antonio Conte, però, non si fida e in sede di presentazione avverte:

"Le gare del Toro le ho viste e le ho analizzate. Loro sono partiti benissimo, poi hanno avuto l’infortunio di Zapata che stava su livelli importanti, ma è un gruppo solido, ha buona qualità: è a metà classifica in maniera tranquilla e senza una vittoria da tempo, quindi ci sono valori. Occorre rispetto della qualità dell’avversario, dell’ambiente che troveremo e della loro storia".