Cds - ADL solo e tormentato: così ha scelto il "medico di famiglia" al posto di Garcia

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare dell'arrivo di Mazzarri a Napoli e svela come mai, alla fine, De Laurentiis abbia scelto proprio lui.

Il quotidiano scrive: "La sera in cui rimase da solo, lui e i suoi tormenti, Aurelio De Laurentiis capì che era severamente vietato sbagliare: aveva già dato, con Rudi Garcia, e in quel momento, con l’orizzonte reso “torbido” dalle sensazioni dell’anima e dalle minacciose ombre di Atalanta-Real Madrid-Inter-e-Juventus che si stagliavano nell’oscurità, non aveva altra scelta che interpellare il cuore. Rovistando in se stesso, mettendo a soqquadro i più radicati principi tattici, facendo ovviamente di testa sua, Adl prese il Napoli e l’affidò al medico di famiglia".