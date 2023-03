Cds - ADL vorrà parlare a fine stagione con Giuntoli: cosa può succedere

Futuro da riscrivere a fine stagione per i protagonisti della cavalcata entusiasmante del Napoli

TuttoNapoli.net

Futuro da riscrivere a fine stagione per i protagonisti della cavalcata entusiasmante del Napoli. Con Spalletti il presidente De Laurentiis intende parlarci oltre l'accordo del 2021. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, parlarsi sarà scontato e servirà anche per invitare Giuntoli, il diesse, al tavolo della concertazione per lanciarsi nel futuro.