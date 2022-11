Cds - Agenti Lobotka in città per il rinnovo: premio alla firma e aumento, le cifre

Rinnovo di contratto ad un passo per Stanislav Lobotka. I manager dello slovacco sono stati al Maradona, prima della sosta

Rinnovo di contratto ad un passo per Stanislav Lobotka. I manager dello slovacco sono stati al Maradona, prima della sosta, per gustarsi le prestazioni del proprio assistito in Napoli-Empoli, ma in quel week end si è ovviamente chiacchierato di altro: di un contratto che dovrà esaurirsi nel 2027, quando il regista avrà 33 anni. Per lui, un premio alla firma e circa tre milioni di euro, tanto per restare dentro i parametri che la nuova politica economica-finanziaria del Napoli si impone. Lo scrive il Corriere dello Sport.