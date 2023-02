CdS avverte: "Eintracht è un'insidia! E' più abituato alla tensione del dentro o fuori"

Sebbene il valore sembri più basso di quello del Napoli, almeno sulla carta, l'Eintracht Francoforte è un avversario complicato

Sebbene il valore sembri più basso di quello del Napoli, almeno sulla carta, l'Eintracht Francoforte è un avversario complicato, anche perché più abituato ai match da dentro o fuori. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Chi ha vinto l’Europa League, appena un anno fa, sa come ci si immerge in questa tensione che può toglierti il fiato o semplicemente farti deambulare pericolosamente, strappandoti l’orientamento. L’Eintracht è un’insidia, lo racconta il suo recente vissuto, quella capacità di arrivare sino a Siviglia, liberarsi dei Rangers ma non prima d’aver eliminato, e in che modo, il Barcellona".