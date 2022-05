CdS - Chiacchierata con gli agenti di Bernardeschi: ingaggio non sarebbe un problema

A scrivere dell'esterno in uscita dalla Juve è anche il Corriere dello Sport

Si parla molto questa mattina sui quotidiani della pista Bernardeschi in chiave Napoli. A scrivere dell'esterno in uscita dalla Juve è anche il Corriere dello Sport: "Federico Bernardeschi, 28 anni anche per lui, ha caratteristiche che tornerebbero utili, sempre restando nell’orbita di Mertens, sa industriarsi, e ad alti livelli, su una fascia e anche sull’altra, ha la tendenza pure a starsene tra le linee e tutto questo a costo zero.

Il Napoli non ha voluto buttar via giornate altrimenti vuote ed ha provveduto anche con il management dell’ex juventino a farsi una chiacchierata, per conoscere aspirazioni non solo contrattuali: la Champions League è un invito a cui il campione d’Europa non sa resistere e dunque una variabile che può incidere in maniera decisiva. Un Bernardeschi che non comporta spese iniziali è tentazione non solo italiana e il fascino di un’esperienza all’estero può rappresentare ipotesi concorrenziale: per il Napoli adesso sa che pure questa strada è percorribile, all’interno di un progetto in prospettiva - quattro o cinque anni - e con un ingaggio che starebbe dentro i limiti che Adl si è imposto, tre e mezzo (con qualche bonus).