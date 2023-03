CdS contro Mancini: "Primo tempo da incubo, serve rifondare"

"Italia, primo tempo da incubo. Dobbiamo rifondare e rinnovarci" scrive il Corriere dello Sport

"Italia, primo tempo da incubo. Dobbiamo rifondare e rinnovarci " scrive il Corriere dello Sport. L'Inghilterra ha vinto in casa dell'Italia a 61 anni dall'ultima volta. Primo tempo negativo della nostra Nazionale "ma la notte del Maradona ci ha consegnato il segnale di un futuro possibile, a patto di tracciare il confine con Wembley, dove era finito il ciclo dei campioni d’Europa" perché l'Italia nella ripresa con i giovani e i nuovi innesti ha fatto meglio.

"La formula del centrocampo in miniatura (Barella, Jorginho, Verratti) e del doppio regista, che ci aveva condotto anche fuori dal Mondiale in Qatar, non paga più". Gli inglesi sono cresciuti, si sono evoluti. "Noi dobbiamo rifondare, ricostruirci, rinnovarci. Da incubo il primo tempo. Gol di Rice e di Kane, abbiamo rischiato di sprofondare e di essere umiliati. Da applausi il tentativo di rimonta".