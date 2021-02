CdS - Difesa a tre contro l'Atalanta: tutte le novità di Gattuso

Cambio modulo per Gattuso in vista della partita di questa sera contro l'Atalanta. L'allenatore del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, punta sul 3-4-2-1 con Maksimovic accanto a Manolas e Koulibaly, Di Lorenzo e Hysaj esterni, Demme (e non Zielinski) accanto a Bakayoko. In attacco Lozano con Insigne e Politano. Cambio modulo per contrastare la forza dell'Atalanta puntando alla finale di Coppa Italia.