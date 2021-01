CdS - Giallo inventato per Insigne, se c'era da fischiare qualcosa era il rigore

“Il giallo per Insigne, tanto per dire, è praticamente inventato". Questo il laconico commento del Corriere dello Sport in merito alla decisione presa dall'arbitro Chiffi nel contatto avvenuto in area della Fiorentina tra il capitano del Napoli e Milenkovic.

Il quotidiano ritiene inspiegabile la scelta del direttore di gara di ammonire il capitano, in quanto: "Se proprio qualcosa doveva essere (e non era nulla, se non il gioco del calcio) allora sarebbe stato rigore”.