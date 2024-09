CdS - I motivi per cui Conte non reintegrerà Osimhen in rosa

vedi letture

La situazione di Osimhen, tra l’altro, ha inevitabilmente condizionato gli acquisti fino all’ultimo giorno di affari e di conseguenza frenato il rodaggio

Conte e la società hanno deciso: Victor Osimhen non sarà reintegrato nella rosa in attesa del mercato di gennaio. Questo è quanto scrive sul nigeriano l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Conte continuerà a lavorare e a insistere sul gruppo che ha sofferto con lui dal primo giorno di una preparazione durissima dal punto di vista fisico e della ricomposizione psicologica (ancor più faticosa, come ha confermato Verona). Potrebbe provare a coinvolgere Osi e a varare una coppia da sogno con Lukaku, perché no.

Ma non lo farà: principi, rispetto e coerenza, per lui, vanno oltre qualsiasi risultato. La situazione di Osimhen, tra l’altro, ha inevitabilmente condizionato gli acquisti fino all’ultimo giorno di affari e di conseguenza frenato il rodaggio sul campo della nuova squadra: ognuno, insomma, ha affrontato e pagato le conseguenze di uno dei casi più eclatanti della storia recente del mercato. E indietro non si torna".