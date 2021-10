CdS - Insigne confermato rigorista: così proverà a riscattarsi

Tante critiche a Lorenzo Insigne dopo il rigore fallito contro la Fiorentina, il secondo dopo quello col Venezia. Ma Spalletti non cambia: il rigorista sarà sempre lui. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "L’anno più o meno orribile di Insigne è scarabocchiato dalle statistiche che prima agitano e poi tranquillizzano, nel tormento che si trasforma in estasi, nella malinconia più opprimente che diviene allegria sfrenata: ma, intanto, qualcosa s’è arrugginito nel meccanismo e forse mentre i portieri, nella propria solitudine, sanno che comunque in quell’istante ognuno di loro può solo guadagnarci in gloria, ad Insigne a far terribilmente compagnia è un’insospettabile insicurezza che deve pur avere un’origine".